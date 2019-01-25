SON DAKİKA altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları düşüşte! Canlı altın fiyatları 25 Ocak

Altın fiyatları düşmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün yüzde 0,91 azalışla 217,00 liradan tamamladı. Altın uzmanları altın fiyatlarının ABD-Çin ticaret görüşmelerinden gelen olumlu açıklamalarla değer kaybettiğini söylediler. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 25 Ocak canlı altın fiyatları