SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları düşüyor! 17 Nisan canlı altın fiyatı

Altın fiyatları düşmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı günü yüzde 0,63 azalışla 238,40 liradan tamamladı. Atın piyasasında, en düşük 239 bin 200 lira, en yüksek 240 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,13 artışla 240 bin 200 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?