SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları düşüyor! 28 Şubat canlı altın fiyatı

Altın fiyatları FED kararlarından sonra yükseldi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün yüzde 0,79 artışla 231,00 liradan tamamladı. Altın uzmanları ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararlarının altın fiyatları üzerinde etkili olacağını söylemiştiler. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?