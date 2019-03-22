SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları düşüyor! 28 Şubat canlı altın fiyatı

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün yüzde 0,26 artışla 230,80 liradan tamamladı. Altın analistleri, altının ons fiyatında 1.325 doların direnç, 1.300 doların destek olarak izleneceğini kaydettiler. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?