SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları düşüyor! 28 Şubat canlı altın fiyatı

Altın fiyatları yükselişte! Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı kapanışta yüzde 1,58 artışla 238,20 liradan tamamladı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,67 değer kaybetti. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?