SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları düşüyor! 4 Mart canlı altın fiyatı

Altın fiyatları yeniden yükselişte. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı cuma günü yüzde 0,13 artışla 226,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 225 bin lira, en yüksek 225 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,66 azalışla 225 bin liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?