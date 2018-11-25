Son dakika altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 25 Kasım altın fiyatları

Altın fiyatları haftayı düşüşle kapatmasının ardından haftasonu altın fiyatları ne durumda? Güncel fiyatlarda altının gram fiyatı yüzde 0,53 azalışla 207,86 liradan seyrediyor. Altın piyasasında, en düşük ve en yüksek 209 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, yatay seyrederek 209 bin liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 25 Kasım canlı altın fiyatları