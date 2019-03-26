SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları tırmanıyor! 26 Mart canlı altın fiyatı

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün yüzde 0,46 artışla 238,80 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 239 bin lira, en yüksek 240 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,62 artışla 239 bin liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?