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Altın fiyatı ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da, geçen hafta kapanışta çeyrek altın 376,00 lira, Cumhuriyet altını 1.540,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,50 yükselişle 230,70 liradan işlem gördü. İşte 1 Nisan canlı altın fiyatları