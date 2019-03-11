SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları yükseldi! 11 Mart canlı altın fiyatı

Altın fiyatları geçen haftayı yükselişle kapattı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,47 artışla 228,00 liradan tamamladı. Analistler, gram altında 223 liranın destek, 230 liranın direnç konumuna geldiğini kaydettiler. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?