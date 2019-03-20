SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları yükseldi! 20 Mart canlı altın fiyatı

Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,79 artışla 231,00 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 229 bin 500 lira, en yüksek 230 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,55 artışla 230 bin 500 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?