SON DAKİKA altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları yükseldi... 23 Ocak 2019 Canlı altın fiyatı

23 Ocak Çarşamba altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün yüzde 0,82 artışla 221,00 liradan günü kapattı. Altın uzmanları Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi verisinin takip edileceğini söylediler. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 23 Ocak canlı altın fiyatları