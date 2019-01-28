ALTIN FİYATLARI son dakika! Gram altın çeyrek altın fiyatları tırmanışta! İşte 28 Ocak canlı altın fiyatı

Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? merak ediliyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı cuma günü kapanışta yüzde 0,92 artışla 219,00 liradan tamamlamıştı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte 28 Ocak Pazartesi canlı altın fiyatları