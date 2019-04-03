SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları yükseldi! 3 Nisan canlı altın fiyatı

Altın fiyatları yeniden yükseldi! Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün yüzde 0,17 artışla 231,40 liradan tamamladı. Altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 474 milyon 827 bin 990 lira, işlem miktarı ise 2.045,93 kilogram oldu. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?