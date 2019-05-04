SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları yükseldi! 4 Mayıs canlı altın fiyatı

Altın fiyatları yükselişle kapattı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün yüzde 0,81 artışla 246,00 liradan tamamladı. Yurt içi piyasalarda dolar kurundaki yükselişlerin devam etmesi altın fiyatlarını da etkiliyor. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?