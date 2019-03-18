SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları yükselişte! 18 Mart canlı altın fiyatı

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı cuma günü yüzde 0,66 artışla 229,50 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 229 bin 250 lira, en yüksek 229 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,03 artışla 229 bin 750 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?