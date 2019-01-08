SON DAKİKA altın fiyatları! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı düşüşte! 8 Ocak canlı altın fiyatları

Altın fiyatları yükselişin ardından düşüşe geçti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün yüzde 0,27 azalışla 223,00 liradan tamamladı. Uzmanlar bu hafta dolar kuru ve altının ons fiyatında görülebilecek gerilemelerin, altının gram fiyatını da olumsuz yönde etkileyeceğini kaydettiler. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 8 Ocak güncel altın fiyatları