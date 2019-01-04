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Altın fiyatları öğle saatlerinde de merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 225,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.504,00 lira oldu. İşte 4 Ocak güncel altın fiyatları