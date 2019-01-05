SON DAKİKA altın fiyatları! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı düşüyor! Canlı altın fiyatları 5 Ocak

Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 223,59 lira seviyesinde dengeledi. Peki, Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 5 Ocak altın fiyatları