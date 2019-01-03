SON DAKİKA altın fiyatları! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı yükseliyor! Canlı altın fiyatları 3 Ocak

Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından 227,9 lira seviyesinde dengelendi. Altın uzmanları ABD'de açıklanacak özel sektör istihdamı ve imalat sanayi verilerinin döviz kurları ve altın fiyatları üzerinde etkili olacağını söylediler. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 3 Ocak güncel altın fiyatları