Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ve bu paralelde uygulanan yaptırımların ekonomik etkilerine yönelik endişelerle piyasalarda risk iştahının düşük seyrettiğini belirterek, güvenli liman olan emtia piyasalarına yönelimin devam edebileceğini aktardı.

Emtia fiyatlarının seyrinin enflasyon ve büyüme odaklı beklentilerin yönetimi açısından yakından izlendiğini ifade eden analistler, bugün, ABD'de açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini bildirdi.

Dün, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve kömürün ithalatını yasaklayan kararnameyi imzalamasının ardından Brent petrolün varil fiyatı Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 131,1 dolar seviyelerini test ederken, bugün 129,3 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.020 doların destek, 2.080 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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9 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları 9 Mart 2022 Çarşamba günü yani bugün en çok merak edilip araştırılan ekonomik veriler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Rusya ve Ukrayna savaşının da etkisiyle son günlerde yükselişte olan gram altın fiyatları kritik sınır olan 900 lirayı da aştı. İşte güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları...