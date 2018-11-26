Son dakika: Altın fiyatları düşüşte! Gram ve çeyrek altın ne kadar? 26 Kasım altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ilk işlem günü olan 26 Kasım Pazartesi günü düşüşte. Geçtiğimiz haftayı aşağı yönlü seyre tamamlayan altın fiyatları yeni haftaya da aşağı yönlü seyirle başladı. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar altın fiyatların araştırıyor. Peki; gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 26 Kasım güncel altın fiyatları...