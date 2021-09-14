Gram altın, çeyrek altın, tam altının güncel fiyatları merak konusu oldu. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar canlı altın fiyatlarını düzenli olarak takip ediyor. Güncel piyasalarda gram altın 486,15 liradan işlem görürken çeyrek altının 794,04 liradan işlem gördüğü biliniyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 14 Eylül 2021 güncel altın fiyatları