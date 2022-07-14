ALTIN FİYATLARI 14 Temmuz Perşembe yani bugün dolar TL kurundaki yukarı yönlü seyrin aksine aşağı yönlü eğilimle güne başladı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 14 Temmuz güncel çeyrek ve gram altın fiyatları canlı alış - satış tablosu

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