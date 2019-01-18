SON DAKİKA altın fiyatları! Gram altın çeyrek altın düşüşte! 18 Ocak canlı altın fiyatları

Altın fiyatları düşüşe geçti! Yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,59 primle 222,8 liradan satıldı. Altın uzmanları İngiltere'de perakende satışlar ve ABD'de sanayi üretimi verileri altına yön vereceğini söylediler. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 18 Ocak canlı altın fiyatları