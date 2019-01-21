SON DAKİKA altın fiyatları! Gram altın çeyrek altın fiyatı düştü! 21 Ocak canlı altın fiyatları

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başlayacak? Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçen hafta yüzde 2,98 azalışla 221,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,96 değer kaybıyla 1.477,00 lira oldu. Çeyrek altının satış fiyatı geçen hafta 361,00 liraya geriledi. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 21 Ocak güncel altın fiyatları