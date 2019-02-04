SON DAKİKA Altın fiyatları! Gram altın yükseldi! Çeyrek altın ne kadar? 4 Şubat canlı altın fiyatları

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başlayacak? Yatırımcılar haftanın ilk mesai gününde piyasadan gelecek verileri bekliyorlar. Geçtiğimiz hafta 24 ayar külçe altının gram fiyatı günü yüzde 0,14 artışla 221,20 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 4 Şubat canlı altın fiyatları