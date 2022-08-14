ALTIN FİYATLARI 14 Ağustos Pazar günü güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Haftanın ilk günü itibariyle başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde altın fiyatlarını araştırıyor. Hemen belirtelim ki çeyrek ve gram altın fiyatları piyasalar kapalı olduğu için Cuma gün ki kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ile Cumhuriyet altını fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları alış - satış tablosu...

Altın fiyatları sayfası için tıklayınız...