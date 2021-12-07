Ekonomi piyasalarında izlenen hareketlilik döviz kuru gibi altın fiyatlarının da hızla yükselişe neden oldu. Gram altın fiyatlarının bir anda 800 liraya dayanması uzun süredir piyasaların gündeminde. 7 Aralık Salı günü saat 14:09'da gram altın 785,36, çeyrek altın ise 1.284,81 lira olarak kaydedildi.