Altın fiyatları 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü yani bugün en çok merak edilip araştırılan ekonomik veriler arasında ilk sıralarda yer alıyor. 23 Temmuz Cumartesi sabahına dalgalı başlayan altın fiyatları gündemde yer alıyor. Peki altın fiyatları ne kadar kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ile çeyrek altın ve yarım altın fiyatı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ