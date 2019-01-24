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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Sorusu vatandaşlar tarafından ara ara merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 358 lira, Cumhuriyet altını 1.461 liradan satılıyor. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 217,9 liradan tamamladı. İşte 24 Ocak 2019 en güncel altın fiyatları