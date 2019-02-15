Son Dakika Altın fiyatları! Yükselişe geçti! Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 15 Şubat altın fiyatları

Altın fiyatları en sık araştırılan konu başlıklarındn biri olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde altının gram fiyatı 223,3 lira oldu. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte 15 Şubat altın fiyatları...