10 Aralık Cuma gününe 790 liranın üzerinde başlayan gram altın fiyatının ne kadar olduğu vatandaşın gündeminde. Merkez Bankası'nın dolara müdahale etmesi güncel altın fiyatlarının araştırılmasına neden oldu. 10 Aralık saat 14.14'te gram altın 789,77 lira, çeyrek altın ise 1.287,10 lira olarak kaydedildi. Altın fiyatları ne kadar? 10 Aralık gram altın, çeyrek altın, 22 Ayar bilezik gram fiyatı