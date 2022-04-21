ALTIN FİYATLARI 21 Nisan çarşamba gününe aşağı yönlü seyirini sürdürüyor. Serbest piyasada gram altın fiyatları 923 lira, çeyrek altın fiyatları ise bin 505 lira seviyelerinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları sayfası için tıklayınız...