Haftaya yatay bir seyir başlayan ons altın, geçen hafta ulaştığı zirveyi koruyamadı. Öğle saatlerinden itibaren gram altın %0,90 oranında değer kaybederek 999,44 TL olurken spot altın %0,61 oranında yükselme ile 984,99 TL seviyelerinde işlem görüyor. Peki, "Hafta sonu altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" İşte 24 Temmuz Pazar Kapalıçarşı altın fiyatları canlı takip sayfası...

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