Hafta sonu altın fiyatlarında son durum araştırılıyor. Birikim yapmak isteyen vatandaşlar ve yatırım yapmak isteyen yatırımcılar güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş hafta sonu kapalı çarşıda ve güncel piyasalardaki altın hareketlerinin takip edilmesine neden oldu. 13 Mart 2021'de Gram altın 422,00 liradan, çeyrek altın ise 685,64 lirada işlem görüyor. İşte herkesin merak ettiği güncel altın fiyatları...