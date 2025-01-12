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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Amasya'da firari hükümlü bazanın altında yakalandı

        Amasya'da firari hükümlü bazanın altında yakalandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, bazanın altında yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 14:07 Güncelleme: 12.01.2025 - 14:07
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        Bazadan hükümlü çıktı
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        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, hakkında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.G'nin Taşova ilçesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı.

        Eve operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü saklandığı bazanın altında yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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