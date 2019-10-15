ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundaki askerlerini güneye kaydırma kararının ardından bölgedeki insansız hava araçlarının (İHA),keşif ve gözlem yerine güvenlik devriyesiyle görevlendirildiği ortaya çıktı.
Daily Beast sitesinin askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Hava Kuvvetleri'ne ait İHA'lar, Suriye'deki Amerikan askerlerinin güvenliği görevini üstlendi.
Son olarak ABD askerlerinin Irak ve Ürdün sınırı yakınlarında bulunan El Tanf Üssü'ne çekildikleri açıklanmıştı. Haberde İHA'ların, YPG'nin serbest bıraktığı DEAŞ teröristlerini izlemek yerine, bu bölgeye çekilen askerlerin izlenmesi görevini üstlendiği vurgulandı.
Bölgede kalan keşif gücü içinde Apache saldırı helikopterleri de bulunuyor.
DEAŞ militanları Pazar günü Haseke bölgesindeki ABD üssüne havan topu saldırısı gerçekleştirdiklerini öne sürmüştü. Bahsi geçen üs, serbest kalan DEAŞ'lıların tutulduğu El Hal Kampı'na yakın bir noktada.
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