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Amerikan askerlerine İHA'lı koruma

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Amerikan Savunma Bakanlığı, Suriye'de çekilme sürecindeki askerlerin güvenliği için, bölgedeki insansız hava araçlarını görevlendirdi. Daily Beast sitesi, ABD İHA'larının, YPG'nin serbest bıraktığı DEAŞ militanlarını izlemek yerine, askerlerin bulunduğu bölgede devriye uçuşları gerçekleştirdiğini duyurdu.

abd iha

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundaki askerlerini güneye kaydırma kararının ardından bölgedeki insansız hava araçlarının (İHA),keşif ve gözlem yerine güvenlik devriyesiyle görevlendirildiği ortaya çıktı.

Daily Beast sitesinin askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Hava Kuvvetleri'ne ait İHA'lar, Suriye'deki Amerikan askerlerinin güvenliği görevini üstlendi.

Son olarak ABD askerlerinin Irak ve Ürdün sınırı yakınlarında bulunan El Tanf Üssü'ne çekildikleri açıklanmıştı. Haberde İHA'ların, YPG'nin serbest bıraktığı DEAŞ teröristlerini izlemek yerine, bu bölgeye çekilen askerlerin izlenmesi görevini üstlendiği vurgulandı.

Bölgede kalan keşif gücü içinde Apache saldırı helikopterleri de bulunuyor.

DEAŞ militanları Pazar günü Haseke bölgesindeki ABD üssüne havan topu saldırısı gerçekleştirdiklerini öne sürmüştü. Bahsi geçen üs, serbest kalan DEAŞ'lıların tutulduğu El Hal Kampı'na yakın bir noktada.

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