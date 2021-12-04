DHA

Anadolukavağı önlerinde M/V KARADENİZ-5 isimli kargo gemisi ile KALPAZANKAYA isimli gezi teknesi çarpıştı. Bölgeye KEGM-5 hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Olayda 2 kişi hafif şekilde yaralanırken can kaybı ve çevre kirliliği yaşanmadığı öğrenildi. Gemide ve gezi teknesinde de hasar oluştu.

Kıyı Emniyetinden kaza ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"M/V KARADENİZ-5 gemisi ile KALPAZANKAYA isimli gezi teknesinin Anadolukavağı önlerinde birbirlerine çatması üzerine KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle bölgeye intikal etmiştir. 2 kişinin hafif yaralandığı maddi hasarlı olayda, can kaybı ve çevre kirliliği yaşanmamıştır."