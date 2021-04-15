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HaberlerGündemSON DAKİKA! Anayasa Mahkemesi HDP iddianamesini Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti
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Son dakika...Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti

Son dakika... Anayasa Mahkemesi (AYM),eksiklik tespit ettiği Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle hazırlanan iddianameyi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti

SON DAKİKA! Anayasa Mahkemesi HDP iddianamesini Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti
AA

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 31 Mart'ta eksiklik tespit edildiği gerekçesiyle iade edilmesine karar verilen iddianame, bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

İddianameyle birlikte, iadeye ilişkin kararın gerekçesi de başsavcılığa iletildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesinin belirlediği eksikleri tamamladıktan sonra iddianameyi tekrar Yüksek Mahkemeye gönderebilecek.

İddianamenin Yüksek Mahkeme'ye ulaşmasının ardından yeniden raportör görevlendirilecek ve AYM Genel Kurulu belirlenecek bir günde ilk incelemeyi yapacak.

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