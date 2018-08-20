Almanya Başbakanı Angela Merkel’den sonra iktidar ortağı ve ülkenin ikinci büyük partisi olan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles de Türkiye’nin ve istikrarının Almanya için önemli olduğunu söyledi.

Funke Medya Grubu’na konuşan Nahles, Almanya’nın Türkiye’nin ihtiyacı olması durumunda ekonomik olarak yardım etmesi gerektiğini de kaydetti. Ali Varlı'nın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Nahles “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşanan siyasi çatışmalardan bağımsız olarak Almanya’nın Türkiye’ye yardım etmesi gereken bir durum söz konusu olabilir. Türkiye bizim kayıtsız kalamayacağımız bir NATO üyesi ülke. İstikrarlı bir Türkiye hepimizin çıkarınadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya’ya yapacağı ziyaretin doğru olduğunu da söyleyen Nahles, “Almanya, Türkiye ile her seviyede görüşmeli. Benim Almanya Başbakanı’ndan beklentim görüşmede her konunun ele alınması yönünde. Türkiye’de tutulan ve cezaevinde bulunan Alman vatandaşlarının durumu dahil” diye konuştu.

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