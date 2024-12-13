Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), trafikte yaya güvenliğini sağlamak amacıyla öğrencilere reflektörlü çıkartma ve kol bandı dağıttı.

ABB'nin sabah hava aydınlanmadan okula giden öğrenciler için başlattığı ‘reflektörlü kol bandı ve çıkartma' dağıtımı devam ediyor. “Güvenli Ankara Güvenli Yaya” sloganıyla iki yıl önce başlatılan uygulama ile öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması ve trafikte görünür olabilmeleri amaçlanıyor.