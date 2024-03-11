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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Ankara'da EGO otobüsü devrildi: 16 yaralı

        Ankara'da EGO otobüsü devrildi: 16 yaralı

        Ankara'nın Sincan ilçesinde, EGO otobüsü şarampole devrildi. 16 kişinin yaralandığı kazada hastaneye kaldırılanlardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 17:54 Güncelleme: 11.03.2024 - 17:54
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        Ankara'da EGO otobüsü devrildi: 16 yaralı
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        Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsü şarampole devrildi.

        Alınan bilgiye göre, Beyobası Mahallesi yakınlarında Bülent A. idaresindeki 06 BU 2080 plakalı "526" hat numaralı EGO otobüsü, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

        İlk belirlemelere göre 16 kişinin yaralandığı kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.

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        #Kaza
        #EGO otobüsü kazası
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