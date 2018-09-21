Hava Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanması soruşturmasında, aralarında 3 albay, 2 yarbayın olduğu tamamı muvazzaf 110 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen ve 77 astsubay olmak üzere 5'i pilot 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltına alınan subay ve astsubayların halen aktif görevde olduğu belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma 16 ilde devam ediyor.

85'İ GÖZALTINDA

Hava Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanması soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 110 şüpheliden 85'i, 16 ildeki operasyonlarda gözaltına alındı.

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