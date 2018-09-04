Suriye'de gözlerin çevrildiği İdlib'de hareketli saatler yaşanıyor. Rusya 22 gün sonra İdlib'e hava saldırısı gerçekleştirdi. Rejim güçleri de karadan bombardıman gerçekleştirdi. İdlib'deki saldırıda 10'a yakın kişinin yaşamını yitirdiği, yine 10'un üzerinde yaralı olduğu belirtiliyor.

Yaşanan gelişmelerin ardından dünyadan art arda açıklamalar geldi. Ankara'da da baş döndüren bir görüşme trafiği yaşandı.

Sabahın ilk saatlerinde Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i MSB'deki makamında kabul etti. Yaşanan gelişmeler masaya yatırıldı.

Daha sonra ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme talebinde bulundu. Çavuşoğlu ve Pompeo, İdlib'deki gelişmeleri telefonda görüştü.

SURİYE KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ankara'daki görüşme trafiği Suriye Koordinasyon toplantısı ile sürdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, toplantıya başkanlık etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, 15 bakan yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı, AFAD, MİT ve Diyanet İşleri Başkanlığından yetkililer katıldı.

Toplantıda, Bakanlıkların ve ilgili kurumların Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerdeki faaliyetlerinde gelinen son durum ele alındı.

Bakanlık ve kurum yetkililerinin bölgede yaptıkları faaliyetlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a brifing sunduğu toplantıda, ortaya çıkan sorunlara ilişkin alınan ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

Toplantıda, Avrupa Birliği tarafından Suriyeli mülteciler için Türkiye'ye verilmesi beklenen ikinci 3 milyar avroluk paketin nasıl değerlendirileceğine ilişkin öneriler tartışıldı.

ÇAVUŞOĞLU, JEFFREY'İ KABUL ETTİ

Ankara'da son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suriye ile Angajmandan Sorumlu Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey'i bugün kabul etti.

Özel Temsilci Büyükelçi Jeffrey'in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da ayrıca kabul edildiğini hatırlatan kaynaklar, görüşmelerde ABD tarafı ile Suriye konusunda yaşanan son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

TÜRK KIZILAYI ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye'nin İdlib kentindeki hareketliliğe karşı Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırında her türlü insani yardım önlemlerini aldıklarını belirterek, olası göç hareketlerine karşı da yeni kamp alanları oluşturulması için afet depolarından çadır sevkiyatlarına başladıklarını açıkladı.

Kınık şu ifadeleri kullandı:

"Açtığımız yeni kamplar var. AFAD´la beraber Zeytin Dalı Harekatı sırasında, Fırat Kalkanı bölgesinde, Afrin bölgesinde belirlenen kamplar var. Yeni olası bir göç hareketine karşı yeni kamp alanları oluşturulması için afet depolarından çadır sevkiyatlarına başladık. BM ile ihtiyaçları gidermek için hazırlık planlarımız son aşamaya geldi. BM kanalıyla Türkiye içerisinden bölgeye insani yardım ulaştırılmasında bir en azından oran ve miktar artırılması açısından ümit belirdi. Dünyaya sesleniyoruz. Bu krizin sadece Türkiye´yi etkileyeceğini düşünmemek gerekir. Avrupa´nın yüzleştiği, mülteci krizine benzer bir kriz kapıda."

SINIRA ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen tank yüklü askeri konvoy Hatay'a ulaştı.Çeşitli kentlerden gönderilen tank yüklü tırlar, İskenderun ilçesine geldi.Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri konvoy, sınır ilçelerine doğru hareket etti.Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes gözlem noktalarıyla, sınır hattındaki birliklere beton blok sevkiyatı sürüyor.Cilvegözü Sınır Kapısı'na getirilen 12 ton ağırlığında ve 4 metre yükseklikteki dev bloklar, tırlarla gözlem noktaları ile sınır birliklerine gönderildi.

BM'DEN RUSYA VE TÜRKİYE VURGUSU

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, İdlib'de yaşananlara ilişkin Türkiye ve Rusya'nın önemine vurgu yaptı. Mistura, "Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmeler İdlib'deki sorunu kan dökülmeden çözebilir." dedi

İDLİN NEDEN ÖNEMLİ?

7 yıldır süren iç savaşta muhalif güçlerin elinde kalan son büyük kent olan İdlib, Türkiye sınırında bulunuyor ve Halep'i Hama, Lazkiye ve Şam gibi kentlere bağlayan otoyolların üzerinde bulunuyor.

İçlerinde 1 milyon çocuğun da bulunduğu 3 milyon kişinin yaşadığı İdlib'de yaşanacak bir çatışmanın Türkiye'ye ve Avrupa'ya yeni bir göç dalgası başlatmasından endişe ediliyor. Bölgedeki 3 milyon kişinin yarısına yakın bölümü, daha önce muhaliflerin elindeki bölgelerin rejimin eline geçmesiyle İdlib'e göç etmişti.

Esad rejimi ve müttefikleri için İdlib'in alınması, muhalifleri son kez yenilgiye uğratmak anlamına gelecek ve muhaliflerin elinde kırsal alanlarda bulunan ufak toprak parçalarından başka bir bölge kalmayacak. Esad rejimi geçtiğimiz günlerde önceliklerinin artık İdlib olduğunu açıklamış ve bölgenin 'temizleneceği' yönünde bir açıklama yapmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ