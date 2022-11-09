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Haberler Gündem 3. Sayfa BÜYÜK VURGUN! Son dakika: Ankara merkezli 11 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 79 milyon TL'lik vurgun - Öne çıkan gündem haberleri
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Ankara merkezli 11 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 79 milyon TL'lik vurgun

Ankara merkezli 11 ilde düzenlenen sosyal medya operasyonunda 58 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Operasyonda 79 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı belirlendi

BÜYÜK VURGUN! Son dakika: Ankara merkezli 11 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 79 milyon TL'lik vurgun - Öne çıkan gündem haberleri
Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon! 79 milyonluk vurgun
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DHA

Ankara merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ülke genelinde birçok kişiyi sosyal medya hesaplarını ele geçirerek, dolandırdığı belirlenen 58 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde 79 milyon TL'lik dolandırıcılık yapıldığı anlaşıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 58 şüpheliden 47'si yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

"47 ŞÜPHELİ YAKLANARAK ANKARA İLİNE GETİRİLMİŞTİR"

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bilişim Yoluyla Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından Ankara merkezli 11 ilde 58 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapılmış, 47 şüpheli şahıs yakalanarak Ankara iline getirilmiştir. Yapılan operasyon kapsamında şüphelilerin ülke genelinde vatandaşların sosyal medya hesaplarını, haklarında şikayet varmış gibi algı oluşturduktan sonra gönderilen linklerle çalmak, kabinde çalınan hesaplardan, hesap sahiplerinin sosyal medya arkadaş grubuna yönelik yüksek kazanç vadeden paylaşımlar yaparak çok sayıda vatandaş dolandırılmıştır. Bu yolla 79.000.000TL dolandırıcılık yapıldığı yapılan incelemelerden anlaşılmıştır" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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