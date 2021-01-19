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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Ankara merkezli 'yasa dışı bahis'te ikinci perde!
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Ankara merkezli 'yasa dışı bahis' operasyonunda ikinci perde! Bir ay sonra 12 gözaltı daha

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, bir ay önce çökertilen yasa dışı bahis çetesi ile bağlantısı olduğu belirlenen 12 kişi gözaltına alındı. Yasa dışı bahiste ikinci perde, suç örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen B.E'nin 800 bin lira nakit parayla yakalanması ile gerçekleşti. B.E.'nin evinde ele geçirilen dijital materyalleri inceleyen ekipler, örgüt ile bağlantılı diğer kişilere ulaştı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 184 bin 345 lira, yaklaşık 3 milyon 500 bin lira değerinde altın, 6 bin 580 dolar, 3 bin 335 euro ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında toplam 6 milyon 100 bin lira nakit para, 7 kilogram ziynet eşyası ele geçirildi. Tüm şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde ise toplam 120 milyon lira para hareketinin olduğu tespit edildi

SON DAKİKA: Ankara merkezli 'yasa dışı bahis'te ikinci perde!
DHA

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, bir ay önce çökertilen yasa dışı bahis çetesi ile bağlantısı olduğu belirlenen 12 kişi gözaltına alındı, 6'sı mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 7 Aralık 2020 tarihinde Ankara merkezli İstanbul, Yalova, Kastamonu ve Bayburt'ta düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana el konuldu.

BUGÜNE KADAR ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK MİKTAR

Örgüt lideri S.B.K. ile örgüt üyesi S.T. ve H.E., kullandıkları lüks otomobilde, yasa dışı bahisten kazandıkları tespit edilen 3 valiz dolusu 5 milyon lira, değerli maden ve kıymetli evrak ile yakalandı. Öte yandan ele geçirilen paranın, bugüne kadar yasa dışı bahis operasyonunda ele geçirilen en yüksek nakit para olduğu belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin hesaplarında ise 9 ay içerisinde 41 milyon lira hesap hareketi olduğu belirlendi. Şüphelilerden 4 örgüt yöneticisi tutuklandı.

800 BİN TL İLE YAKALANDI

Evraklarda yapılan inceleme sonucunda suç örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen B.E'nin izine ulaşıldı. Şüpheli B.E, 24 Aralık 2020 tarihinde yasa dışı bahisten kazandığı 800 bin lirayla gözaltına aldı. B.E'nin evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. B.E. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SON OPERASYONDA 12 GÖZALTI

B.E.'nin evinde ele geçirilen dijital materyalleri inceleyen ekipler, örgüt ile bağlantılı 15 kişinin bilgisine ulaştı. Bu kapsamda üçüncü yasa dışı bahis operasyonu için harekete geçildi. Şüphelilerin Ankara merkezli 4 ilde belirlenen adreslerine önceki gün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında örgütün üst düzey yöneticileri ve şirket sahiplerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

3 MİLYON 500 BİN LİRA DEĞERİNDE ALTIN

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise yasa dışı bahisten kazanıldığı belirlenen 184 bin 345 lira, yaklaşık 3 milyon 500 bin lira değerinde altın, 6 bin 580 dolar, 3 bin 335 euro ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde ise 80 milyon lira para hareketinin olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TOPLAM 120 MİLYON LİRA HESAP HAREKETİ

Operasyonlar kapsamında toplam 6 milyon 100 bin lira nakit para, 7 kilogram ziynet eşyası, çok sayıda dijital materyal, kişi ve kişilere ait banka kartları, evrak, kaşe ve para sayma makineleri ele geçirildi. Tüm şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde ise toplam 120 milyon lira para hareketinin olduğu tespit edildi.

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