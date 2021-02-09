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Ankara Üniversitesi "Dünya Yunanca Günü" etkinliğini iptal etti

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) Dekanlığı, Nobel Ödüllü şair Yorgos Seferis’in anılacağı "Dünya Yunanca Günü" etkinliğinin “amacını aşan bir algılamaya sebep olduğu” gerekçesiyle iptal edildiğini duyurdu.

Son dakika: Ankara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi o etkinliği iptal etti
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Ankara Üniversitesi DTCF, İstanbul Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Yunanistan Büyükelçiliği’nin ortak düzenleyeceği Yunan şair Yorgos Seferis’in ölümünün 50’nci yılının anılacağı ‘Dünya Yunanca Günü’ programı iptal edildi.

DTCF Dekanlığı, “Bilimsel bir faaliyet olarak programlanan ‘Dünya Yunanca Günü’ etkinliği, amacını aşan bir algılamaya sebep olduğundan iptal edilmiştir” açıklamasını yaptı.

YORGO SEFERİS KİMDİR?

İzmir Urla’da 13 Mart 1900’de doğdu. 20’nci yüzyıl Yunan şiirinin en büyük temsilcilerinden kabul edilen Seferis şairliğinin yanı sıra, Türkiye’de dahil olmak üzere, kimi ülkelerde diplomatik görevlerde bulundu. 1963 yılında “Avrupa şiirine getirdiği yenilikler”den dolayı Seferis’e Nobel Edebiyat Ödülü verildi. Seferis 20 Eylül 1971’de Atina’da öldü. Seferis’in şiirlerinden seçmeler Türkçede Üç Kırmızı Güvercin, Profil ve Bütün Şiirleri adıyla yayımlandı. Ayrıca Kapadokya Kaya Kiliselerinde Üç Gün (1953) adlı bir gezi günlüğü de vardır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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