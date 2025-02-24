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        Haberler Gündem Ankara’da 'change' operasyonu: 5 gözaltı

        Ankara’da 'change' operasyonu: 5 gözaltı

        Ankara'da, depremde ağır hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını hacizli, çalıntı ve kaçak araçlara kopyalayıp (change) piyasaya sürdüğü belirlenen 5 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:10 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:16
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        Ankara'da 'change' operasyonu: 5 gözaltı
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        Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, depremde ağır hasır gören araçların motor ve şasi numaralarının hacizli, çalıntı ve kaçak araçlara kopyalanarak piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Bu kapsamda, oto sanayi sitesindeki 2 ayrı yedek parça dükkanına operasyon düzenlendi. Operasyonda, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramada, motor ve şanzımanların yapılan sorgulamalarında; okunamayan, şasi numarası silinmiş ve kimliksiz, yakalamalı ve yurt dışı kaynaklı 12 motor ile 13 şanzıman ele geçirildi. Motor ve şanzımanlar, incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

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