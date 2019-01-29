Ankaragücü, borçların ödenip, kulübe getirilen transfer yasağının kaldırıldığını ve gerekli transferlerin yapılacağını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz MKE Ankaragücü Başkanı Sayın Mehmet Yiğiner ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu ikinci devre transfer sürecinde engel teşkil eden borç dosyalarını ödeyerek, transfer önündeki tüm engelleri kaldırmıştır.

Yaşanan bu süreç sonrasında gerekli mevkilere transferler yapılacak olup kulübümüzün kadro derinliğini arttırılacaktır. MKE Ankaragücümüz, bundan sonra yoluna ‘daha güçlü’ bir şekilde devam edecektir."